叱咤：謝安琪首奪女金　自爆曾想放棄音樂

叱咤頒獎禮進行得如火如荼，「叱咤樂壇女歌手」金、銀、銅獎分別由謝安琪（Kay）、李幸倪（Gin Lee）及AGA奪得。聽到消息的AGA驚訝到掩面，一臉難以置信，她上台後笑言：「唔知講咩，真係冇諗過。」首次奪得此獎的她表示要多謝已故的家姐：「我以前辭職唔做空姐，去到寫歌3年都唔中一首歌，試過有一次喺條街諗自己點解咁慘，食一餐飯嘅錢都冇，所以打畀家姐，因為唔想爸爸媽媽擔心。我鍾意音樂，寧願放棄所有嘢，每一首歌都係我嘅希望同出路，我係好怪嘅人，唔多嘢講，但將好多想講嘅嘢擺喺歌入面。」



而Gin Lee上台發表感言時表示：「呢個獎會令我變得更好，我嘅團隊好緊張我嘅成績，但對我嚟講，佢哋嘅存在比任何嘢都更重要。多謝屋企人，爸爸媽媽今日都嚟咗，多謝上年陪我完成紅館夢嘅人，我會繼續低調做人、高調做音樂。」



Kay首次奪得金獎，她上台時攬實個獎表示：「我幾年冇去過任何頒獎禮，曾經好灰心、好想休息，我嘅音樂帶畀我好多難忘時刻，但亦有好多嘢唔識應付，曾經想將音樂擺低。今日再次面對頒獎禮，一直搵唔到好啲嘅心態，點樣去享受頒獎禮同台上表演，但尋日豁然開朗、搵到個心態，今日嚟到見到所有人攞獎，眼中睇唔到輸贏，好多時大家見到幸福係喺台上，好多難忘時刻，得到大家嘅掌聲同祝福，但更多幸福係喺台下，每次出碟收到demo，同作曲、填詞交流，所有過程每個細節點樣演繹，聽到作品完成，然後去派台。」她續哽咽表示：「係連人帶歌將我哋打入去大家嘅心裏面，嚟到現場見到大家同音樂，見到嘅係真心嘅堅持，衷心嘅感謝。」