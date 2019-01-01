叱咤：軒仔拎男金　周國賢奪銅爆喊

「叱咤樂壇男歌手」金、銀、銅獎分別由張敬軒、許廷鏗及周國賢奪得。許廷鏗未講完得獎感受，音樂便嚮起，而張敬軒亦同一遭遇，但軒仔就索性叫音樂細聲點，讓他講完感受，軒仔說：「我帶咗電話上台，因為年紀增長，唔記得嘢。」他一連串多謝很多人，講笑化妝師是整容級數，將不夠瞓的樣化好，又笑稱網上自拍的古靈精怪的片段，功勞都歸於同事，他說：「係由公司同事策劃，其實唔關我事，不過我都有啲idea嘅。」軒仔並提到好多歌手無論在公在私，都各自經歷好多，並提到今年樂壇失去了盧凱彤，他也失去了愛犬，他說：「我失去狗仔『飯團』，作為公眾人物，但其實我哋都係平常人，都會遇開心唔開心及起跌，攞到獎時都企得番起身，我哋都得，你哋都得，你哋脆弱時，我哋提醒你，2019全新開始，希望支持香港樂壇。」



而許廷鏗指自己是金牛座，不善辭令，但他在台上真情流露，坦言一直以來希望表露最正面的自己，但覺得自己一直不是太好，也唔太叻，不想將差一面表露台前，故令自己好崩緊。許廷鏗又多謝RubberBand的6號的詞，每一句也深深感動他，他覺得聽其他歌手講心酸史時，才發覺自己好幸運，2019許下承諾，要做好自己及爭氣。



周國賢在台上，多次忍不住喊，並感謝到場支持他的父母。他提到去年曾與一位相識十幾年的朋友，拿起木吉他，一同合作寫了首歌，但最後無法錄成，「後佢喺電話WhatsApp裏面最後話，今年錄唔到唔緊要，出年喇！佢話周爸爸，佢話我應該Deserve一個更好嘅位置，我好有自知自明，唱得唔好，夜晚聽番，覺得自己資質有限，唔想畀恐籠罩自己，想同恐懼同存，想同呢位朋友話，行過彩虹之橋後，再同你合唱呢隻歌。」周國賢未有講這位朋友是誰，據知是早前逝世盧凱彤。