拍拖迎接2019　洪永城冧爆孖女友睇日出

無綫新劇《黃金有罪》一眾演員張兆輝、洪永城等除夕於中環拍攝外景，洪永城當日相當忙碌，一早拍攝被追債的戲份，不停奔跑，隨後又要親身上陣拍攝碌落山的場口，雖然已墊保護墊，但心口都不慎撞傷，他說：「我碌一碌已經傷咗，真係覺得武指好犀利，佢哋保護自己嘅能力好強。」



雖然洪永城忙足整天，但換來晚上的空閒時間，可與「長腿冰女」梁諾妍（Inez）一齊倒數，迎接拍拖後首個新年。問可會叫女友呵番撞傷的心口？他冧爆甜笑指：「今晚除夕首先會去朋友屋企食飯，然後可能同成班行開山嘅朋友去睇日出，2019年嘅第一個日出都幾有意義。」問到第一年拍拖過除夕，是否特別花心思？他笑說：「又冇特別去諗，只係做啲大家鍾意嘅嘢，喺彼此身邊已經好開心。」他又指3月會拍攝有關世界各地結婚習俗的節目，今年亦會參演兩套重頭劇，相當忙碌。



拍住劇倒數



劇情拍攝到張兆輝被帶返廉署「飲咖啡」的場面，張兆輝受訪時透露，除夕與姚子羚在錄影廠拍住劇倒數迎新年，他說：「小朋友都已經有自己嘅節目，個仔約咗同學去倒數，太太就同個女一齊，各有各精彩。自己就趕緊劇，大家都好辛苦，希望新年前完成，監製對我都好好、就住我，有畀時間休息，都仲頂得住。」