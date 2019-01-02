古天樂奪我最喜愛男歌手　開金口唱《男朋友》

千呼萬喚！「樂壇王者」古天樂奪我最喜愛男歌手！頒到「我最喜愛的男歌手」時，林海峰宣布是古天樂！古仔在台邊行出，全場尖叫，歌手都企晒喺身！古仔上台笑言：「我真係好鍾意唱歌，但唔識唱歌，好怪，有奇迹出現，行到上台攞呢個獎，真係冇嘢好講。」他續謂：「多謝投票嘅人，你哋唔使企喺身啦，好似我攞終身成就獎咁，我最喜愛唔係一朝一夕，大家最鍾意唔係我嘅歌，上年我做咗演藝人協會會長，第一個職責係想幫樂壇，用僅餘時間同歌手食飯，了解樂壇嘅變化同困難，但佢哋團火係未熄過，我好開心，作為新人要記住，夢想每一日每一刻都唔好忘記，無論成功與否，做人要蝕底，記住要去試，就已經係成功嘅一半。」



之後他笑言同林海峰搞氣氛，林海峰叫他唱歌，古仔就話唱，然後叫容祖兒、謝安琪、張敬軒、麥浚龍上台，他們叫他唱《今期流行》，他就話唱溫和啲嘅歌，然後就起key唱《男朋友》，全場歡呼。



Kay奪「我最喜愛的女歌手」



而謝安琪就奪得「我最喜愛的女歌手」，她表示：「今日好夢幻，每次攞呢個獎都唔明，入行到畀人記得，一直都有唔好聽嘅說話、喝倒采嘅聲音、唔好睇嘅眼光，一直搞唔清大家鍾意我啲乜，但軒仔頭先都講咗，作為大家認識嘅人，其實我哋都有經歷，人生高低，會喊同哀傷，但每次都努力企番起身，想畀大家知我哋都同所有人一樣，只要肯就可以企番起身，我人生好平凡、平淡，但多謝音樂畀我好多磨練，原來人生好精彩、燦爛。」



軒仔奪「我最喜愛歌曲」



至於張敬軒的《百年樹木》撼低謝安琪、古天樂合唱的《（一個男人）女人勝和浴室》，奪「我最喜愛的歌曲」，軒仔在台上答謝這首歌曲的朋友，他簡單的說：「之前我要講嘅都講晒。」隨即高唱得獎歌曲，軒仔個人囊括三個獎項，成男歌手的贏家。