東方日報C1：祖兒得償所願首奪至尊歌曲

樂壇天后容祖兒出道20年，首奪「至尊歌曲大獎」，為她在「叱咤」贏得大滿貫，寫下完美一頁！張敬軒三度奪得「男歌手金獎」，走勢強勁！謝安琪則首奪女歌手金獎。



「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」昨晚舉行，近百歌手盛裝登場，由謝安琪及麥浚龍打頭陣，穿紅噹噹傘裙的祖兒與張敬軒則壓軸登場，全晚共頒發34個獎項。一如本報率先披露，祖兒憑去年唯一一首廣東歌《心之科學》首奪「至尊歌曲大獎」，她開心得哭出來，因為出道20年的她在此頒獎禮上，曾奪女歌手三甲、至尊唱片、我最喜愛的女歌手，只差「至尊歌曲」一獎，森美更踢爆她恨攞這個獎，如今終於如願贏得大滿貫！祖兒感觸地喊住說：「我出道喺上個世紀，1999年出道，一路懷住『song of the year』嘅憧憬同堅持做所有歌，終於嚟到2019年嘅今日，我攞到呢個獎，月光有人撈起，有人瞧不起，無法阻他變心，仍有胸襟永不洩氣，咁就得㗎啦！」



謝安琪首奪「女金」



去年重出樂壇的謝安琪（Kay）愈戰愈勇，並與麥浚龍奪「至尊唱片大獎」，她表示兩人合作做了一個很醉心的企劃，但相當冒險，自己遠離安全範圍，因大家都欠缺經驗，能夠得到大家的支持令她分外開心。雖然團隊人數不多，但大家都好齊心，所經歷的事亦是新嘗試。



周柏豪憑《老少平安》奪得歌曲獎第八位，宣布賽果一刻，主持梁文禮卻口快快講錯是周國賢，認真尷尬！柏豪在台下先跟周國賢攬攬，阿禮即說：「係你，係你。」柏豪表示去年兩次探訪特殊學校：「每次去都係抱住輕鬆嘅心情，但走時就好難過，問自己除咗探訪外仲可以為佢哋做咩，我簡單嘅探訪，但就變成佢哋嘅英雄，但真正嘅英雄係學校嘅老師同校長。」呼籲大家多關注社會弱勢社群。至於周國賢憑《錢七》奪得歌曲獎第六位時，興奮得衝去攬實填寫這首歌的藍奕邦，阿邦因情緒病暫別樂壇一段日子，染了一頭白髮的他最近亦宣布即將回歸。而奪得第四位及第十位的，分別是陳奕迅的《可一可再》、王菀之的《沉默的士高》，惟兩人均告缺席。



大會悼念盧凱彤



大會設悼念環節，播出去年逝世歌手盧凱彤生前片段，片中有她練歌及演出的花絮，她分享與結他千變萬化的單純關係：「初時彈覺得好似打機，指法愈快愈好，鬥快，嗰時覺得寫歌好玩，日彈夜彈，但做at17要做嘢時，又覺得好悶，因為成日咁彈，放棄咗一排。到Solo做結他手時，又覺得自己係結他機器，操練到好似打字機一樣，後來我先覺得原來愈簡單嘅音，就愈開心，愈畀到快樂我，於是我又開始番寫歌。」



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