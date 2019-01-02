張敬軒爆古天樂密謀搞獨立音樂頒獎禮

歌手張敬軒盛裝出席《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，是晚連掃三大獎項包括「叱咤樂壇男歌手」金獎、憑《百年樹木》獲「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」及以《天才兒童 1985》獲叱咤第五位，不負眾望成男歌手大贏家！



於慶功宴受訪時講到，若總合其他已舉行的頒獎禮成績，軒仔以奪9個獎項領先，他笑言「9」字好意頭，有長長久久、長攞長有意思，續指對今年成續好滿意，有向多方面嘗試以擴闊視野，更自爆之後想做網紅：「2019年除咗出唱片、開騷，會正式開一個YouTube Channel做音樂節目，可能會邀請其他歌手去屋企唱歌。（會請古天樂？）希望請得郁佢，今晚見到佢都好Surprise，各方面消息都話佢拍電影要開工。（事前冇收風？）有，大家都好期待。」



講到古仔是香港演藝人協會會長，而軒仔正是副會長，故他指平時私下都有聯絡：「佢好錫我哋，自從佢擔任咗會長，佢會用自己嘅資源、資金為呢個行業低調咁做咗好多嘢，所以佢拎到呢個獎特別有意義。」又講到對方雖然冇再出唱片，但依然好關心樂壇，軒仔透露古仔更有意舉行一個猶如台灣金曲獎的可持續發展兼有獨立性、認受性的頒獎典禮：「佢集合晒呢代嘅Artist坐埋傾咗5、6次，除咗表彰活躍歌手，對獨立廠牌公司都想畀啲肯定，但暫時都係好初步，大家都知困難重重，齋話4台聯頒都傾咗好多年，所以靠佢帶領我哋，佢好好耐性，好多時佢都就我哋時間開會。（今年搞得成？）抆啲啦，可能一開始會做音樂會先。（目標幾時？）未有具體時間，睇吓2019年啲資金、場地到唔到位。」



軒仔再講到計劃中的頒獎典禮是想將注意力放於幕後音樂人身上，例如錄音師、混音師：「可能古生做電影都比較重視幕後工作人員，而佢今日出現係有種德高望重嘅感覺。（下次帶佢到你餐廳開會？）有講過嘅，但協會嘅資金、會計制度好嚴謹，唔會隨便飲飲食食。」並再透露3月份將舉行一場自發性的籌款晚會，希望令協會的運作資金更好，但詳情就要稍後公布。



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