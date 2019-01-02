處女作歌贈古仔！祖兒想拎埋唱作人獎

天后容祖兒憑《心之科學》，奪得她在叱咤首次的「至尊歌曲」大獎，成功「大滿貫」集齊女歌手的獎項，講到心情，祖兒說：「心情開心到難以形容，舒文講得好啱，我同佢有個宿命，就係同佢合作嘅歌上到叱咤係好少嘅，得到高名次嘅歌都同舒文冇關，所以今晚同佢一齊攞到呢首歌嘅獎係特別感動。（台上感動到喊？）係呀，可能聽埋舒文講嘅嘢都畀佢感動埋。」現獎項已集齊晒？祖兒笑謂：「除非聽日開始寫歌。（有冇咁打算？）有㗎，為咗集埋唱作人大獎，一於曲、詞、編、監，朝住呢個方向去，2019年重新出發。」



講到古天樂現身兼獲「我最喜愛的男歌手」，祖兒坦言：「我哋私下有私訊嘅，我叫佢梗係要嚟，作為演藝人協會主席，對樂壇咁大推動，我哋食咗幾餐飯，佢唔係講電影係講點樣可以推動樂壇，既然佢咁有心又有咁嘅機會，我覺得呢個Timing係最好，畀佢喺到同大家分享吓，再加兩句金句，係咪圓滿先！」台上祖兒有份幫口唱，但就忘了歌詞，她笑謂：「佢唔簡單㗎，但我搵唔到佢個Key。」



祖兒話想令頒獎禮熱鬧點、開心點：「佢Feel到樂壇咁歡迎佢，佢蠢蠢欲動架㗎，推一推佢重返樂壇。（就寫歌畀佢啦？）我嗰發子彈一定射畀佢嘅，瞄住佢咁射，就佢啦，唔好諗喇。（寫首快歌畀佢？）快歌係咪易食糊啲？攞埋跳唱歌手，得我有分數嘞。」祖兒又爆錯「成語」：「2019年成績表寫我『開下海口』，唔係，係『誇下海口』，一於向唱作人嘅路進發，而目標歌手係古天樂。」

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