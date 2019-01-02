想古仔唱《今期流行》！許廷鏗：隻舞我識跳

歌手許廷鏗（Alfred）去年獲得叱咤男歌手銅獎，今年成功升呢贏得銀獎，而在台上講得獎感受時，大會以為Alfred說畢便播出宣布金獎的音樂，搞到他好尷尬。慶功宴上，Alfred笑謂：「都要多謝森美大哥，好彩佢救一救我，佢嗰句真係簡而精，一句話『呢個係你嘅目標』，係真嘅，係每個男歌手嘅目標，今次係第一次攞銀獎，好多人都話呢個色好靚。（金色最靚！有冇信心攞埋佢？）希望，確實地呢個係目標嚟嘅，點解台上我咁多嘢想講呢，係因為嚟緊3月開紅館，我覺得好想喺紅館之前我踏穩我嘅舞台，之後去接受新挑戰，咁係應該有大志啲去接受挑戰。」



至於古天樂奪《我最喜愛的男歌手》更現身台上攞獎，Alfred坦言：「驚訝㗎，因為喺後台一直都見唔到佢，跟住佢一上台係我面前行過，我真係冇諗過會長會嚟，我投票都係投佢嘅，所以我都覺得呢個集氣係成功咗一部分，但我真係好想聽佢唱《今期流行》，我都識跳㗎，係佢Fans嚟。（請佢去你演唱會做嘉賓？）睇嚟要搵吓。」



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