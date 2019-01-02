台上激凸歪炮　Tim諗住索老婆楊洛婷出事

樂隊Dear Jane於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪「叱咤樂壇組合銀獎」，期中身穿皮褲的主音Tim於台上講得獎感言期間，不禁下體激凸，「歪炮」盡現，甚為壯觀！Tim於騷後慶功宴時獨自受訪，一坐低就尷尷尬尬打側坐，即被記者笑言不會影到下半身，才放心坐正傾偈，然後為「歪炮」一事給予多種說法解畫：「其實係諗起老婆！（一諗起老婆楊洛婷就咁？）唔係，係呢排做Gym做得多，搞到啲蛋白質上升，咁今年個Stylist又畀咗全皮裝我，攝咗件衫入褲，成晚坐喺度摺埋晒。（啲皮咁硬都撐得起？）又得喎，哈哈！（堅而挺？）嗯⋯ 係呀！」即笑翻全場！



Tim笑爆話老婆楊洛婷一睇到新聞就Send條Link畀佢睇，記者追問：「老婆有冇講啲咩？同你講今晚準備好？」他自豪謂：「晚晚都準備好！（咁幾時生多個？）哼！睇今晚！（老婆會投訴你太攰？）佢講吓啫，我唔會攰！佢都有問我嗰時係咪諗起佢。」續反問記者是否明顯激凸，因為燈光之下有不同效果，記者隨即笑說可與陳柏宇組「激凸團」，因對方之前亦曾於唱歌期間「嚟料」，Tim抵死笑話：「驚全場女性噴鼻血呀！（下次唔敢着皮褲？）又唔會唔敢，大家唔係男就係女，唔係女就係男㗎啦！」



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