「我的搞笑一面」2019　年輕人展正能量

現今年輕人每日都要應付繁忙的學業，或埋沒了自己的興趣。Lisa Pang International Program Limited與香港遊樂場協會合辦以「我的搞笑一面」為題的微電影比賽，提供一個發揮創意的平台，鼓勵喜歡影片製作的年輕人參與，一展所長。同時，冀年輕人透過參與創作，思考甚麼是快樂，樂觀面對人生各種挑戰。去年比賽吸引近2000人參與，今次比賽規模將進一步擴大，歡迎大灣區（香港、廣州和澳門）年輕人參加，希望促進三地年輕人的交流。



「我的搞笑一面」大灣區微電影比賽2019創辦人兼評審之一彭麗明（Lisa）指，有趣、幽默的故事可以為生活帶來更多歡樂，而微電影可與朋友、同學和家人分享，強化年輕人和家庭、學校及社區聯繫。「今次係我第二年舉辦呢一類型比賽，面向大灣區係時下一個潮流，所以今次包括埋粵港澳三地，係一個好機會令年輕人可以互相學習，睇吓人哋嘅標準同做法。」



「我哋仲邀請咗好高質素嘅評判，令學生可以受到鼓勵！」大灣區三地總決賽及香港初賽的評審，包括中國人民政治協商會議導師、香港及中國獎學金及商標培訓師彭麗明，另外還有多名資深電影工作者，包括曾獲金馬獎、為電影《捉妖記2》配樂的著名電影作曲家高世章；著名電影導演及編劇張經緯，由他執導的《音樂人生》曾勇奪金馬獎最佳紀錄片等獎項；以及著名香港導演兼演員、曾執導《七月與安生》的曾國祥，他更憑該電影贏得中國導演年度表彰大會獎。



香港遊樂場協會主席彭詢元表示，看到很多年輕人一般都是比較「灰」，想喚醒他們積極的態度，「咁樣可以幫到佢哋以後有更正面嘅發展，亦希望佢哋學到團隊合作，一隊人去討論，創意可以係無限。」至於參與今次比賽的年輕人，如何才能脫穎而出？彭指，「首先作品需要令到廣大市民睇完都覺得開心，咁就可以突圍！」



今年比賽更獲恒基兆業地產集團冠名贊助，集團副主席李家誠表示，對比賽的理念深感認同及支持，希望藉着贊助今次的比賽，給予青少年發揮創意的機會，鼓勵他們以正向思維發掘和分享生活中的趣事，透過輕鬆幽默的表達手法，為社會注入更多正能量，更懂得為自己和身邊人帶來歡樂。



比賽開放予粵港澳所有本地學校、國際學校、非政府組織和青年組織參加，比賽分為初級組（10至14歲）和高級組（15至18歲），可以個人或隊伍為單位，團隊成員人數不限，須提交一部4分鐘內的微電影，視頻內容可以用英語，粵語或普通話。



比賽分冠亞季軍及優異獎，其中初級組與高級組冠軍，分別有6000港元和10000港元現金獎學金，另各有手提電腦一部、獎盃及證書。另有最踴躍參與團體獎（香港）和根據最佳使用原創音樂獎勵獲獎者的特別音樂獎，可獲2500港元現金獎學金、獎盃、證書及數碼鋼琴乙部。



比賽現正接受遞交作品，參賽作品需以電子形式遞交，截止日期為4月30日，有意參加或對電影業有興趣的同學們，就要好好把握機會了！



