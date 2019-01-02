【大滿貫】史上第一人　古天樂稱霸歌影視

新鮮出爐「我最喜愛的男歌手」古天樂驚喜現身叱咤，仲即場清唱《男朋友》成為全晚亮點！唔少人都好驚訝佢攞到呢個獎，最誇張其實佢係香港史上第一位歌影視大滿貫嘅藝人，稱霸「三壇」！



兩奪視帝



喺視壇，古仔1999年憑大熱劇《刑事偵緝檔案IV》獲得無綫「本年度我最喜愛的男主角」，等同於依家所叫嘅「視帝」（最佳男主角）！喺2001年佢再下一城，以《尋秦記》再奪得「本年度我最喜愛的男主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」兩個獎項，仲係「最年輕」及「年資最短」嘅得主，你話巴唔巴閉？



上年攞影帝



影視雙線發展嘅古仔拍過少戲，仲3次獲入圍角逐金像獎最佳男主角，最終喺上年憑《殺破狼·貪狼》大熱首奪影帝，得償所願，喺影壇獲得肯定！



憑半首歌得獎



相隔唔夠一年，突然復出歌壇同謝安琪合唱《（一個男人）一個女人和浴室》，憑住半首歌奪得「我最喜愛的男歌手」，上台時佢攞獎話：「我真係好鍾意唱歌，但我唔識唱，世界有奇迹出現，我真係冇嘢好講！」啲霸氣真係彌漫住成個樂壇！「攞番個交代」嘅古仔，就喺Instagram上載威水照，留言：「感謝每位投票給我的朋友，『最喜愛』絕非一朝一夕，感謝各位對我多年來的支持，我深信大家對我的喜愛並不只是在音樂作品上，對我來說更大的意義是支持香港樂壇，支持廣東歌」網民都紛紛留言恭賀佢呀！



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