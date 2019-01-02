否認曾被父親打　李碩澈李勝鉉現身檢察廳受查

韓國6人男團The EastLight去年10月驚爆16歲的成員李勝鉉遭所屬的Media Line事務所社長金昌煥辱罵及遭旗下製作人文某以暴力對待，其18歲隊友兼胞兄李碩澈召開記者會爆料，指弟弟多年被人禁錮及用棍打，而金昌煥上周舉行記招反擊，指李勝鉉及李碩澈一方講大話，更指李勝鉉身上的傷痕，是由父親暴打所致。



李碩澈與李勝鉉今早現身首爾中央地方檢察廳接受調查，他們向在場等候的記者表示會誠實地接受調查，李碩澈指會就自己沒有說過的話和沒有做過的事，在調查中講出真相，希望K-pop市場不要再發生這種事，對於金昌煥指其父曾打過李勝鉉，李碩澈就表示：「真的非常委屈，首先我們家是沒有高爾夫球棍，我們亦沒有被（父親）打過，我們家是沒有進行體罰的，會透過對話來解決煩惱，他們將我們爸爸說成是會體罰的壞爸爸，真的很傷心。」



而早前金昌煥召開記招，成員李恩成及丁俟江亦有在會上表示深感被背叛，又指李勝鉉是因為反叛而被打，對於傳出成員之間不和，李碩澈今日就向傳媒否認：「成員間並沒有爭執過。」而李勝鉉對於被指打過隊友，他亦否認：「我沒有做過，我只是說過打我是不正確的，那就趕我走了，真的好委屈。」