分娩過程公開　咸素媛呼吸困難喊住嗌老公

現年42歲的韓國女星咸素媛與較她年輕18歲的內地網紅陳華去年2月在中韓兩地註冊結婚，6月在節目中自爆懷孕十周的喜訊，而咸素媛已於上月中順利誕下囡囡，她在昨晚播出的節目《妻子的味道》中，公開分娩的經過。



咸素媛在前往醫院分娩期間，講到自己因為盆骨太窄而要開刀生B就開始擔心地同陳華說：「聽人講自然分娩對BB好啲，因為我盆骨太窄所以好對唔住。」陳華就安慰她說：「最近好多年輕產婦多係剖腹嘅，只係少少痛，朋友老婆都係話痛一陣就完，冇事嘅，唔駛驚，你到依家一直都準備得好好，唔會有問題，一直以嚟你辛苦啦。」



陳華又為BB和老婆準備護膚品，又寫了信給BB：「第時你大個睇咗，就會知道我哋有幾愛你，你嘅誕生係幾咁大嘅祝福，媽媽為咗你幾辛苦，爸爸會守護你嘅，我哋聽日就帶住喜悅嘅心見面啦。」



而分娩當日，咸素媛在等候做手術時脈搏突然加快，出現呼吸困難的情況，令咸素媛的母親和陳華的母親都非常緊張，醫生就叫她戴住氧氣罩深呼吸，咸素媛就哭着說：「我唔得啦，叫老公過嚟。」陳華就進入手術室安慰咸素媛：「冇事啦，唔好喊啦。」陳華出現後，咸素媛的脈搏亦開始平復下來，30分鐘後重新開始做手術，最後通過剖腹成功誕下女兒。