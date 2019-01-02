冒雨開户外騷　王力宏唱《唯一》刮怪風

台灣歌手王力宏剛於1月1日元旦在台灣舉辦免費《福利秀》（Free Show）演唱會慰粉絲，演唱會在露天舉行，當日有為數逾5千粉絲到場，包括有1千多名來自世界各地如馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓、日本和大陸等地的粉絲，雖然當日氣溫只有15度兼下着雨，但無阻粉絲的熱情，有許多粉絲更搭建帳篷，邊野餐邊聽演唱會，愈夜人流愈多，一度衝破萬人關口！其父母和老婆王靚蕾都坐台下撐場，不少藝人好友如黑人、汪小菲等亦冒雨睇足全場。



在唱《唯一》時，曾刮起怪風，粉絲的雨傘都被吹歪，帳篷也東歪西倒，引起一陣驚呼，但大家仍繼續伴隨着歌聲一起大合唱，場面感動。對於這次選在他20年前開第一場大型演唱會的同地點，再次舉行演唱會，他感性地說：「剛在現場偷偷排練Sound Check了一吓，這場地好多故事和回憶。」之前綵排時他戴着帽子和毛衣，引起附近遊客注目，不少人一早便在台邊等候偶像，王力宏反而擔心粉絲天冷着涼。



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