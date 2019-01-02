【改名何千錞】何洛沂孖34G麥紫莉出賀年歌

𡃁模麥紫莉（Chili）、何千錞（前名：何洛沂）及楊卓欣到工展會出席活動，同公司的三人表示新年會與公司其他女藝人一起推出賀年歌，更會有rap的部分。她們表示會拍MV，當中會玩泡泡槍。問到可會性感上陣？何千錞表示：「少少健康性感，都會有好多唔同造型。」而擁34G上圍的Chili就話不會搶到對方鏡，她表示：「各人有自己特色。」講到Chili瘦了不少，她謂：「係呀，呢半年瘦咗30幾磅，依家都會keep住一日打5個鐘拳，同埋配合飲食。」



何千錞大讚Chili瘦了令人眼前一亮：「我都有問佢取經，因為佢係瘦身唔瘦身材。」Chili坦言沒有瘦胸：「因為係遺傳，媽咪都大。」何千錞亦謂現時都會積極keep fit。三人表示今次是首次表演，故前一晚緊張到睡不着，Chili亦謂緊張到肚痛。而講到何千錞改名，她表示：「因為之前個名好多人唔識讀，而且新一年想有個新開始，重新出發。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr