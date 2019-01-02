回憶返晒嚟！周星馳發布執導電影新海報

由藝人周星馳執導的賀歲片《新喜劇之王》將會延續《喜劇之王》的精髓，展示小人物努力追夢的勵志故事。該片將於2019大年初一公映，官方發布了一張新年賀圖，圖中有個熟悉的背影拿着「兵器譜排名第一」的摺櫈站在《新喜劇之王》海報前，跟海報上的「卡通公主」擺出同樣姿勢，下面更有由周星馳親手寫的賀詞「2019，努力，奮鬥」。



另外，官方亦發布了一張有趣的手繪卡通九宮格海報，海報上一個個造型各異的角色瞪大眼睛、張大嘴巴，提出同一個問題：「誰將成為新喜劇之王？」呼應預告開首提出的同一條問題，接下來眾多小人物輪流登場，通過各種誇張搞笑的演出「競逐」這個職業，當中的勵志台詞亦非常熱血：「臨時演員都係演員，你要相信你是最好的，不是第二第三，你就是第一！」



對於周星馳的影迷來説，「努力！奮鬥！」這句話可以説是再熟悉不過了，因為這正是20年前那部《喜劇之王》開場時，由周星馳飾演的「尹天仇」面對大海喊出的第一句台詞，而他接下來做的每一件事都是以這四個字為支撐，他也因此收穫了事業上的成功和真誠的愛情。