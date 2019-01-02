【獲加酬勞】視帝馬德鐘賣大包濕身透點

「視帝」馬德鐘在柴灣以七位數字酬勞續約拍手錶廣告，他以濕身透點造型拍攝，問到可有因攞視帝而加價？他笑說：「同品牌已經合作咗五年，其實喺攞視帝之前已經續咗約，客戶亦都好好，主動加價。咁攞咗獎亦都可以幫助到品牌，有時候唔需要計算咁多。」他坦言得獎後接獲不少工作，也加了少少價，客戶也明白，有不少更主動提出加價。



馬德鍾以往拍廣告多數以西裝造型示人，今次濕身造型對他挑戰很大，已經是他最性感的造型，他笑說：「我好少呢啲造型，所以都諗吓林峯會擺咩甫士呢？應該要Let's get wet喎！哈哈。」可接受更性感的造型？他笑說：「再露多啲就要畀啲時間操吓，因為自己平時都係健康做運動keep fit，好少勁操，依家都唔係爆肌，只係瘦咗有啲線條，好過之前肥仔咁樣。」



另外，他透露1月7號將會與《跳躍生命線》的演員食飯慶功。對於兒子親手整朱古力蛋糕慶祝他得獎，他亦感到開心，認為誠意十足！



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