鬼祟拍拖！張曦雯秘密翻撻富二代舊愛

現年28歲、前華姐冠軍張曦雯（Kelly）樣靚身材正，網上直播打機時更會講粗口展露真性情，深得不少男士歡心！異性緣旺盛的她，入行以來緋聞多多，包括徐肇平和告祟恩等，擁有成支「兵」隊！但最得女神垂青的，莫過於是莊思明舊愛、「翻版林奕匡」Daniel Lilischkies，2016年還被東網拍到他出入女神香閨！但期間傳出Kelly獲富商力追，她與Daniel的戀情亦無疾而終，當時Kelly更被指突然「升呢」，揸百萬名車兼四出外遊。之後Kelly與富商分手收場，而現在揚言單身的她，原來最近再次情傾Daniel！



日前下午三時，戴上cap帽的Kelly被發現與Daniel在港島區某商場逛街，二人表現甜蜜，全程有傾有講，Kelly望着對方時更流露一副幸福樣！期間他們進了不同商舖閒逛，見Kelly主攻女性時裝，在旁的Daniel十分有耐性 ，陪她挑選心頭好，見她左揀右揀，最終都沒有斬獲。不過二人看見人多時亦保持高度戒備，刻意企得離行離列，Kelly化身「背後女人」，實行前後腳行保持距離！



據知，Daniel是一位德國、越南混血兒，家族從事遊艇買賣生意，2016年時被問到二人戀情，當時Kelly例牌否認，今次再斷正，可見二人感情穩定！