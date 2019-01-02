曾樂彤晒刀功　關智斌：小心你隻手呀！

藝人關智斌（Kenny）自從開設咗個Youtube Channel後，就化身成「Chef Kenny」同「Style Kenny」，絕對係睇得又煮得。Kenny喺新片邀請咗小師妹曾樂彤一齊煮嘢食，樂彤諗住教大家整肉餅，而Kenny就整黑胡椒炒肉蟹，但留意番，佢哋都係第一次整咋！首先佢哋去街市買餸，見到Kenny真係比之前有進步，起碼知道點買餸先，同埋受歡迎程度爆燈，好多街坊都搵佢合照。



搵媽咪求救



雖然買餸過關，不過要落鑊先見真章！雖然樂彤係第一次煮，但望落已經好有經驗，仲同大家講「肉餅嘅鬆軟度係靠刀功」，見佢都切得似模似樣，睇嚟都有啲刀功。但話口未完，佢就要搵媽咪求救，仲愈剁愈緊張！難怪Kenny喺旁邊大呼：「小心你隻手呀！」真係睇見都驚！



網民嗌期待



以為搞掂剁肉就冇事？點知拍蒜仲恐怖！樂彤竟然用把好細嘅刀拍，仲要拍到啲蒜頭飛咗落地，最終佢哋先識得轉用把大刀拍。究竟佢哋整出嚟嘅嘢食唔食得？咁就要等下回分解！好多網民都留言話睇落窄窄地，不過睇佢哋手忙腳亂個樣真係笑死人，仲話好期待佢哋個製成品呀！



網民有話兒：

diccxx micc：「Chef Kenny」果然正！

qioss kiaax：Kenny買餸進步咗喎！

vixx gisxx：佢兩個睇落窄窄地，食唔食得都係問題。

Jvixx nxx：好期待下集呀！



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

