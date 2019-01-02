冇份宣傳新劇　簡淑兒步周秀娜後塵被封殺？

「仙氣女神」簡淑兒（Jessica）最近於無綫劇《救妻同學會》及《大帥哥》中飾演的「婉婉」及「娸娸」大獲好評，但兩齣劇所有宣傳活動都不見其蹤影，即傳她步師姐周秀娜後塵遭無綫封殺。Jessica急澄清指與師姐情況不一樣，她形容自己是乖寶寶，一直處於被動狀態，不存在封殺論：「唔清楚公司嘅安排，始終兩部劇都有好多人演出，自己又唔係擔正最緊要戲份，又未去到做主角。（覺得好可惜？）其實公司畀劇我拍就已經好開心，我都好珍惜機會，亦盡咗做演員責任。」



否認遭公司雪藏



提到有傳她拒絕與經理人續約，所以遭公司「雪藏」才會零宣傳，她坦白說：「冇啲咁嘅事，我同經理人關係好好，經理人唔會做埋啲咁嘅嘢。」她坦承與經理人還有半年約，去向未定：「我同經理人雙方簽咗保密協議，唔可以講咁多，等落實所有嘢先講。」提起周秀娜遭經理人公司拖欠工作酬金一事入稟，Jessica大派定心丸笑指對自己冇影響︰「暫時都OK，我對盤數都睇得幾緊，金額上亦冇師姐咁多。」



為變成熟棄平蔭



入行6年的她很鍾意演戲，不過演出的角色都非常相似，為求跳出乖乖女、秘書框架，不惜狠心捨棄固有的平蔭造型急於「長大」，令自己顯得更為成熟，希望接拍更多不同類型角色，一嘗過戲癮滋味！她續自爆一路走來曾遇不少挫折，一度難受到反問自己是否適合繼續圈內發展︰「例如遇到機會明明覺得係自己但唔係，又遇過網上留言抨擊，呢啲都令自己情緒唔好，後尾睇化咗，其實每個人都遇到，只不過係睇你係用咩心態去克服，呢個世界冇人係完美。」



服裝︰@toutacouphk @ithk

場地︰Speedway Diner



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