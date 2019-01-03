有一種幸福叫翠蕭　蕭正楠撚狗情真

曾經共鳴過「每個男人心目中都有個黃翠如」潮文嘅男人，見蕭正楠喺「萬千星輝頒獎禮」度攞「最受歡迎電視拍檔」獎時，突然高潮到玩爆Seed，唔係向頒獎畀佢嘅女友黃翠如求婚， 而係宣布已經結咗婚：「多謝我……太太」。嗰一刻，就算唔係洪永城，都好似有千支針插入心，嗰種百感交集、莫名其妙嘅失落感，但好肯定係驚多過喜，唔係驚失去翠如BB，而係企側邊嗰位港姐麥美恩，唔知係咪幻聽以為蕭正楠叫佢做「太太」，佢嗰種由內到外，再由外到內發揮得淋漓盡致嘅慘樣「正」到噴汁，再望埋美恩身邊尊貴嘅鄭裕玲，嚇到塊面唔扭都曲，真心恭喜佢，證明佢下巴冇整容。



《婚紗背後》心碎失魂



男人情感遭挫折，喺夜闌人靜時，難免輾轉反側，惟有搵「五姑娘」解憂，即係用五隻手指伸入個袋度，摷部平板電腦出嚟上網，本來想睇J圖，但又錯手上咗翠如個IG。有人心碎到失魂，但翠如就開心到不仁，唔理別人感受撰文晒愛，自爆主動向蕭正楠求婚，不屑做俗世下嘅物質奴隸，豪宅、名車甚至鑽戒都唔要，隨街買對唔話係戒指都唔知係戒指嘅Spoon Ring就禮成，正想打開個窗吐啖怨氣時，傳來徐小鳳歌聲：「仍然祝福，祝福這段婚宴，望着婚紗，婚紗背後的臉……」原來阿媽聽緊《婚紗背後》，有冇咁「贈興」呢？



經過一夜反思，對愛情有新覺悟，原來「世上有一種幸福叫翠蕭」，要成功氹掂翠如唔係天方夜譚，只要有蕭正楠一身撚狗好本領就得，一Mood到就衝上女友屋企，再拎愛犬「小六」出嚟，齊齊摸吓，捽吓交流感情，唔怪得之蕭正楠視女友嗰隻松鼠狗「黃小六」如親細佬。除咗手技精，人都要有狗格，嗰次翠如亮相蕭正楠有份主持嘅《美女廚房》，煮咗有竹蔗味、冇洋葱味嘅洋葱湯，例湯都煲到似是而非未算高手，再整咗碟連「大食王」吳卓羲都啃唔落嘅羊肉，目測都知下一分鐘喺廁所。



擘大眼盲撐「我欣賞你」



但到蕭正楠試食時，擺明眾人皆醒我獨醉，擘大眼盲撐話：「無人欣賞你，我欣賞你」，原來愛情令人盲目，連味覺都會麻痹，呢個咁至死不渝嘅忠心狗男友，何止翠如，係女都要真心唱句：「教我如何不愛他？」不過世事無絕對，只有真情「翠」，要估邊位唔Like蕭正楠，咪係嫌佢好睇唔好撳嘅前度囉， 所以暗結新貴偷出軌，最終分手收場，間接畀條生路蕭正楠，溝掂做過「52億千金」嘅翠如，麥玲玲話一早批到「翠蕭」秘婚，查實蕭正楠先係「神算」，10幾年前曾在頒獎禮預言「邪不能勝正」，依家證實啦！