【同鄰居發生誤會】黎明宣萱陳豪有份！

歷年來有不少藝人與鄰居之間發生誤會,甚至被投訴擾民,他們的處理方法各有不同,有人願意極力改善鄰里關係,亦有人選擇以牙還牙!



黎明



天王黎明(Leon)於2011年曾以500萬元購入「至愛」法拉利458 Italia超級跑車,但因工作忙碌,故晚上夜闌人靜時才會駕駛戰車離開上水雙魚河獨立屋出外兜風。豈料有一天鄰居太太向他哭訴,指他的戰車發出的引擎聲嚇哭家中愛女,Leon除即時向對方致歉外,翌日還送上生果籃賠罪,更將落地兩年多的愛車忍痛蝕讓。



宣萱



2014年曾有自稱藝人宣萱鄰居的讀者爆料,指宣萱多次在無原無故情況下將其座駕橫泊在清水灣寓所,似有阻礙其他住客出入車之嫌,但宣萱事後稱此做法只是以牙還牙,事緣其座駕曾被爆料者的座駕阻礙,曾聯絡對方將座駕駛開,沒料對方以老公拿走車匙為由,未能駕駛移走,最終令她苦等一小時,宣萱又稱被對方粗口問候。



陳豪



藝人陳豪(Moses)於2013年搬進大埔比華利山獨立屋,愛熱鬧的Moses經常邀請朋友到豪宅聚會,豈料他的朋友將坐駕亂泊,違規佔領其他住客的車房出入口,鄰居曾嘗試與Moses溝通,但Moses未有改善情況,故有外籍鄰居於2014年終忍無可忍,自製T-Shirt寸爆陳豪,該外籍鄰居穿上的T-Shirt印有「MOSES CHAN STOP PARKING IN FRONT OF MY CAR PARK」字句,並拍照上載至社交網。



