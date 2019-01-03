盜用手機號碼　EXO粉絲被指出術投票

韓國年度音樂盛事《第33屆金唱片大獎》將於本月5至6日舉行，而100%通過粉絲投票選出的人氣獎，就被表示出現不正當投票的情況，不少粉絲向主辦投訴，要求主辦了解。



人氣獎投票是透過特定手機程式，每個手機號碼只可申請一個帳號，每日可以免費投票3次，並可通過看廣告影片，再投票3次，而有粉絲發現原來與排第一的防彈少年團相差10萬票的EXO，近日在短時間內追上，令人懷疑EXO的粉絲利用不正當途徑增加票數，有人就發現有EXO粉絲的帳號，提供可以無限產生投票帳號的方法，更有網民發現自己的手機號碼被人盜用來投票給EXO。



有偶像組合的粉絲投訴指：「有17萬粉絲的粉絲網站帳號，發布教授非法投票方法的文章，我瞬間也懷疑自己雙眼，人氣獎投票是應該100%公正的，但進行的過往並不公正，在最後階段追上的10萬票，不可能跟不正當投票無關。」而投票已於12月31日結束，防彈少年團以42.2%排第一，EXO則以42.04%的票數屈居第二，雖然EXO最後亦未能勝出，但對於有粉絲利用不正當手法投票及盜用電話號碼，不少粉絲都促請有關方法進行調查，而主辦方就表示他們的確有疏忽，並承諾會防止再有同類事件發生。



EXO的粉絲被指利用不當手法投票追上10萬票左右。

防彈少年團

防彈少年團最終在人氣獎投票中勝出。

