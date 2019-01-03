全家遊北海道　黃芳雯帶仔仔興奮玩雪

藝人黃芳雯（Paula）同家人、朋友一齊去北海道玩足8日7夜，Paula指今趟旅程目的係想畀近2歲嘅囝囝潘朗天接觸雪，所以專登安排咗滑雪行程，仲去咗幾個親子熱點，包括牧場同動物園，玩到囝囝樂不思蜀。Paula自爆去旅行前好緊張，因為驚當地會好凍，準備咗好多禦寒衣服，單係囝囝要着嘅羽絨都帶咗幾件，但點知一去到北海道原來冇想像中咁凍，結果好多衫都冇派上用場。



講到難忘事，Paula笑言囝囝最難忘係見到熊仔︰「佢返到嚟都會記得啤啤，有餵過佢哋食嘢，又會記得見過啲咩動物，同埋去玩雪都好開心。」她冧爆指小朋友第一次見到雪嘅感覺好得意︰「好似天天咁，頭幾日冇雪，叫佢戴手襪佢唔肯戴，但一知道要戴手襪先有得玩雪，就會自動自覺戴番，然後好開心咁摸啲雪。」



另外，Paula透露旅程其實亦有大人行程，例如去余市酒廠︰「我哋飲住Whisky嗰陣咁啱落緊雪，所以啲景好靚，每個位都可以打卡。」其後又講到有啲景點係之前拍《明治憑甚麼》時去過，所以今次就擔當導遊角色，沿途向大家講解歷史，延續「公仔箱」深度遊。