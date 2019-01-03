東方日報C1：甄詠珊遭投訴擾民搵屋搬

前女子組合成員甄詠珊搬入西貢村屋半年，被鄰居投訴犯下「三宗罪」，除了疑僭建「玻璃屋」及佔用公地外，甄父講電話時亦因聲浪太大造成騷擾！她回應時自認非麻煩住客，反駁有關指控並自爆父親撞聾，希望大家能包容長者。



現年38歲的甄詠珊，憑劇集《果欄中的江湖大嫂》中粗魯女「惡人菊」一角而入屋，但現實中的她則是獨養一家六口的孝順女。不過昨日有讀者陳小姐爆料，指甄詠珊去年8至9月時為其西貢村屋寓所進行裝修，但外圍疑加建玻璃窗的僭建物，聲稱屋宇署曾發信要求清拆但冇人理會，屋前又霸佔他人土地放置私人雜物，包括晾衫架、休憩枱、椅及門前的花槽。讀者又不滿她的父親經常在早上8、9時及晚上11時，在門外使用免提聽筒大聲講電話，對附近居民構成極大滋擾，曾有居民好言相勸但未見改善。



低調處理「玻璃屋」



記者昨日聯絡甄詠珊，提到涉嫌僭建問題時，她只說：「低調處理緊㗎喇！我屋企啲事，唔使同外人交代囉！唔關其他人事。」至於被指佔用公用地方，她統統否認：「嗰啲地方係我可以用嘅，佢哋可以去查吓，同埋上手業主都話我可以用！所謂『嗰啲雜物』可能係指個花槽，其實嗰啲係上手業主留落嚟，只係我見啲花盆爛晒，我先加個欄圍住整靚啲、美化個環境。如果要清咗去，我都要問吓人哋先，因為唔係我嘅財物。」



指父撞聾 望包容長者



至於其父講電話的聲浪過大，甄詠珊指多次公開向受影響人士致歉，解釋年屆60多歲的父親聽覺較差，故說話較大聲：「我都話爸爸撞聾，所以講嘢係會大聲咗啲。（勸佢細聲啲？）我都冇辦法，人一定會老！有人嘅心地好，可以包容老人家。」問到可曾收到鄰居投訴？她表示搬入上址半年未收過投訴，平時與鄰舍都有點頭微笑示好，父親更是友善待人：「早前打風，出面啲樹冧晒，阿爸都幾十歲人，佢都出去斬樹同清理垃圾！隔籬屋個女仔驚四腳蛇，阿爸都幫佢去捉。」又指希望投訴問題可私下解決，但已經與家人商量，或考慮搬屋息事寧人。



事後，記者再聯絡讀者陳小姐，對於甄詠珊指沒有挪用公眾地方，她說：「唔使去田土廳查，只要問街口地產舖就知！如果啲地方係佢嘅，應該喺花槽外再加個圍欄，唔會好似依家咁囉！」



賣肉不成簽無綫再發圍



甄詠珊（前名甄穎珊）於2004年被歌神許冠傑發掘而入行，兩年後參選亞洲小姐，期間自爆曾跟黃宗澤拍拖而成為焦點，但最後還是落選。翌年，她與石詠莉及陳樂榣組成女子組合Freeze，並大走性感路線，她又直認隆胸，是香港娛樂圈少有公開承認改造的女藝人。



2010年，Freeze宣布解散，甄詠珊的演藝事業一度停滯不前，直至2016年底簽約無綫，獲得不少拍劇機會。





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