物質層面滿足　吳鎮宇同囝囝冇慳錢慨念

由藝人吳鎮宇、古天樂等主演的電影《家和萬事驚》改編自張達明獲獎舞台劇「亞Dum一家看海的日子」，講述吳鎮宇一家五口為保衞「海景房」而做出一系列啼笑皆非的故事，荒誕喜劇下反映出現時貼地寫實的房屋問題。戲中飾演家庭支柱的吳鎮宇，再以大叔形象亮相大銀幕，一身平頭裝髮型、粗框眼鏡、格仔裇衫、斜孭袋，有別以往型格造型。任職劏房地產代理的他除了招呼一班「問題租客」，回家又要面對脾氣火爆的家人和無理鄰居，他惟有忍氣呑聲，平衡家庭和諧。可是古天樂的天台屋廣告版遮擋他們單位的海景，吳鎮宇為家人奔走多個政府部門、開居民大會卻不得要領，最終用荒誕方法解決。



鎮宇指電影其實不只是喜劇，而是探討家庭和社會問題。他說：「戲入面我哋呢家人，每星期都要報告自己嘅慳錢進度。呢套戲主要想表達社會上搵朝唔得晚嘅人，生活層面好辛苦。其實唔只香港，電影都有借鏡國際新聞，全球都有搵朝唔得晚嘅人，有高總有低，電影就係講呢群人。」吳鎮宇隨後自爆已很久沒有慳錢概念，又指兒子Feynman可能都不懂慳錢，因為物質層面都滿足。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

