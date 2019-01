Captain＆Tennille成員Daryl Dragon離世

美國著名夫妻檔組合Captain&Tennille的「Captain」Daryl Dragon於當地時間周三早上於於亞利桑那州的善終療養院離世,享年76歲,其前妻拍檔Toni Tennille於他離世時亦陪伴在旁。公關透露Daryl的死因與腎功能衰竭有關,而他與Toni離婚後感情仍然好好,女方前年更表示為照顧前夫而搬到亞利桑那州。



二人於70年代爆紅,名曲包括《Do That to Me One More Time》、《Muskrat Love》以及《Love Will Keep Us Together》等,於1975年結婚,翌年拍下自家電視節目,惟婚姻最後於2014年告終,結束39年婚姻。Daryl曾為著名樂隊Beach Boys的鍵盤手,1971年因為Toni親手寫的音樂劇而認識女方,Toni對他一見鍾情,表示男方亦不時大讚她的才華,二人隨後合組Captain and Tennille,曾於1976年憑《Love Will Keep Us Together》贏得格林美音樂獎獎項,Toni於2009年曾於網誌公開Dragon患上類似帕金遜症的神經系統疾病,導致手震及難以玩鍵盤,有時演出會受到嚴重影響。



而她後來於2014年單方面入紙申請離婚,不知情的Daryl回應時仍表示二人當時仍然同居:「我唔知點解佢申請離婚…我要首先搵出有咩原因先!」