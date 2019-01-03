將屋送畀女友　申東旭被指曾迫96歲爺爺搬走

現年36歲的韓國男星申東旭因患複雜性局部疼痛症候群已有7年不能拍戲，至前年才復出拍劇，而今日tv朝鮮就報道指，申東旭的96歲爺爺申浩均稱被申東旭詐騙，報道指爺爺申浩均與申東旭曾簽下「孝道合約」，爺爺買下京畿道驪州的大屋給申東旭，而條件就是申東旭要照顧他到臨終，但申東旭的韓醫女友卻於去年7月，要求爺爺在兩個月內搬出。



爺爺申浩均受訪時說：「我答應將兩間屋和在大田的2,500坪土地給孫子，孫子卻欺騙我，將全部的1萬5,000坪土地都佔為己有。」據指申東旭將屋給了女友之後，便沒有照顧過爺爺，爺爺認為申東旭違約，便提出訴訟要求收回土地和房屋。



而申東旭的代表律師其後發表聲明，承認正與爺爺進行訴訟，請大家等待判決，他又指申東旭的爺爺過去曾向妻子、兒子及孫子施暴、辱罵及威脅殺人，令包括申東旭等家人都受到心靈上的創傷，他又指申浩均的說法都是虛假，對於現時申東旭的劇集正在播映，卻被惡意利用成為話題感到遺憾，希望大家尊重申東旭和他的家人通過正常的法律途徑解決事件。