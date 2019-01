香港近排天氣都幾凍,但遠在加拿大已經落緊雪就更凍喇,育有一仔一女的鍾嘉欣,就帶埋囡囡喺一間屋嘅外面砌雪人,見嘉欣穿上厚厚禦寒衣物,素顏嘅佢戴上眼鏡,好有媽媽嘅感覺,佢同Kelly專心砌雪人,留言話:「Kelly, do you want to build a snowman?」嘉欣仲將Kelly大作放上網,仲話囡囡砌嘅係snowman。