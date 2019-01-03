冧豬！洪永城期待同梁諾妍過首個情人節

藝人洪永城（Tony）出席護膚品牌活動，講到早前與何超蓮遠赴冰島拍攝短片，期間有甚麼趣事發生？Tony笑言：「我個頭差啲留咗喺冰島，因為超蓮個冰鑿好危險，令我險毁容，我唔可以毀容，要保持番靚靚嘅皮膚，超蓮比我想像中有冒險精神，我見到嘅係一個好活潑好鍾意玩嘅女士，外面風大雪大，但佢都會出去影相，佢有做旅遊主持嘅潛質。」



冧爆期待過首個情人節



問他會否帶女友梁諾妍（Inez）去冰島玩？他即冧爆表示：「佢有問過我，唔止冰島，我哋仲有好多地方可以去啦，我仲了解緊佢鍾意去咩地方，我就鍾意去不丹、尼泊爾嗰啲，希望佢都鍾意啦。」提到他們將度過拍拖後首個情人節，問屆時會否外遊？ Tony說：「我哋未試過外遊，有機會嘅，睇吓時間就唔就到，因為嚟緊我會有一個trip，但未定，另外有一個節目《我老公叫洪永城》，一月尾拍完，希望之後有時間可以過二人世界。」



女友融入朋友當中



此外，講到近日帶同女友出席朋友的聚會，聚會上有黃翠如和蕭正楠等朋友，他坦言女友已經融入朋友當中，因為大家都喜歡運動，Tony笑言：「佢可以幫翠如keep住腹肌，幫蕭正楠keep住豬腩肉，呢個星期蕭正楠都唔食肥膩嘢，佢呢個星期fit咗，你哋可以叫佢除衫睇吓。（咁會唔會受佢兩個影響快啲結婚？ ）每個人都要照自己嘅步伐。（同女友傾過？ ）未咁快。（依家係熱戀期？ ）可以咁講，但唔會閃婚，呢個時間都係工作先， enjoy呢個moment。」