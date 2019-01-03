習慣單身！何超蓮講明情人節要做嘢

賭王何鴻燊三房千金何超蓮出席護膚品牌活動，講到洪永城透露在冰島差點被她的冰鑿毀容，超蓮笑說：「我要好大力踩冰，我踩唔深失平衡，個冰鑿向後掉，佢個頭差啲甩。」她表示在當地沒有受傷，但大腿很痛。提到洪永城讚她有主持潛質，她就笑說：「等佢介紹我。」



爆洪永城外國被狂集郵



講到超蓮在冰島拍攝的水着照大受好評，她謂：「其實嗰啲相影得好驚險，我哋book咗個pool，但原來唔畀影相，影晒先知道，但啲相唔係洪永城幫我影㗎，係我朋友影。洪永城喺外國都好犀利，佢去到邊都有人截住叫佢影合照。（好似洪永城呢啲單眼皮男仔啱唔啱你？）睇性格，佢性格都好，搞笑都會加分。」



唔覺得有人追



至於問到新一年願望是否識個真命天子？ 她說：「唔會，緣分要到就會到，我希望事業上更上一層樓，等爹哋、媽咪為我更驕傲。（係咪已經習慣單身？）都係嘅，依家放假都要做慈善，到情人節嗰日都有活動。（咁追求者嗰日咪約唔到你？）情人節係我個慈善機構嘅創會日，如果約我就可以一齊做善事。（有人追緊你，但你唔接受？）我性格feel唔到㗎，要人哋開到口我先知，所以唔覺得有人追。」



封嘴唔講細佬婚期



此外，講到他的細佬何猷啟在社交網上載跟未婚妻的合照放閃，超蓮表示知道，問到細佬的正確婚期？她就表示：「等佢自己講啦。」