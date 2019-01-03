黃智雯爆C君係鹹濕鬼　馬國明揸的溝女

藝人馬國明與黃智雯出席新劇《降魔的2.0》（暫名）造型記者會，馬國明表示角色延續上一輯，因為還有很多情節未交代。問與智雯在劇中會否開花結果？他坦言：「上次就冇，今年應該會啩，不過今輯安排多咗個Zoie（譚凱琪）畀我，估唔到的士佬咁多靚女埋身，以後撈唔到演員就去揸的士車靚女。」



至於黃智雯稱今輯比之前不同：「上一輯比較沉重，今集會多咗喜劇感，因為我多咗個拍檔C君，佢有個癖好鍾意偷睇人哋裙㡳，係鹹濕鬼，而且我今輯會多咗超能力會幫馬國明降魔。」



睇車係娛樂節目



另外，提到馬國明昨日睇車，問是否想買新座駕？他笑言：「我成日睇車，唔換車都睇，經過就睇，係一個娛樂節目。（買車獎勵自己得獎？）我想買架大車畀屋企人，令佢哋坐得舒服啲，依家坐晒全家人有少少逼，不過我唔急住買，我係理智型消費者，覺得性價比高先會行動，我依家部車只係揸咗兩年，望吓先。」



望置業送畀家人



問雙料視后的黃智雯會如何獎勵自己？她謂不會買車，反而想做業主：「2019年畀個目標自己，我想買樓。（想買幾大？）唔使好大，上咗車先算，諗住用嚟投資。（買嚟結婚用？）結婚係獎勵？唔係唔關事，想買樓畀家人。（叫男友送畀你？）我鍾意財政獨立，自己鍾意嘅嘢自己買，咁會珍惜啲。」馬國明即跟黃智雯說男友畀錢是應份。問他是否會畀錢女友黃心穎？馬國明笑言：「我哋都係財政獨立，不過出街睇戲食飯都係男人畀錢多，咁好正常。」