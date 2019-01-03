為保地位棄生B？吳若希自嘲「老屎忽」

歌手吳若希（Jinny）今日到新城電台接受訪問，甫出現即自爆唔舒服、不停嘔，記者笑問她是否有好消息公布？她無奈否認：「係食錯嘢啫！（唔係話想生？冇再努力？）冇啦，再努力畀公司鬧死！」



講到她再被傳為保「星夢一姐」地位，將行動升級，扭計「威脅」老闆何哲圖（Herman）約滿就跳槽，Jinny大笑表示：「我個額頭鑿住『星夢』，成日覺得我個名係同何哲圖黐埋咗。（永不分離？）我同何兆鴻就係，大家都同姓，而如果約滿，都冇Plan嘅。（幾時完約？）商業秘密。（指你不滿不被公司重視，依加又有連詩雅加入？）如果想跳槽，有冇人加入都想跳。」



跳槽機會不大



Jinny自嘲是公司的「老屎忽」，由公司開幕已經加入，更去到「公私不分」地步：「我連結婚都喺公司簽字，我諗我真係離開唔到，Herman幫我安排好所有嘢，佢就好似我嘅爸爸咁，喺工作同私生活都擔當一個重要角色，所以跳槽就機會率不大，但續約就到時再諗，可能人哋唔要我呢！我生BB，現階段同公司關係好好，相處得舒服。」她續表明有計劃若兩年內完約後會「開工」生B，之後再諗「複簽」問題，又指暫時並沒有其他公司向她招手。至於連詩雅加入星夢，Jinny笑言冇威脅，並指期待與對方合唱：「佢好搞笑、好懵，中文又怪怪哋，製造好多笑話。」



工作排山倒海



為力證「地位」，Jinny不忘大派定心丸，預告今年工作量排山倒海，寧捨棄生B不停接Job：「有好多好好嘅工作機會。（例如？）未講得，但上年拍落嘅《多功能老婆》會播、又會出碟、今個月都有好多慈善騷、月中又有個群星音樂會，自己都好期待。」