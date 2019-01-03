走訪戒毒所　馬浚偉為更生人士發聲

藝人馬浚偉為香港開電視監製及主持的節目《同理．繼續走》，馬浚偉探訪兩名更生人士卓謙和阿武，了解他們的第二人生：「更生人士同普通人一樣，唔好先入為主，紋身唔一定係壞人，戴眼鏡扮斯文都未必係好人。」



卓謙說：「我中三時因一時好奇，覺得生活寂寞而吸毒，點知踏上了一條不歸路。為咗吸毒我更鋌而走險販毒，好彩家人對我不離不棄，直至爸爸講咗一句『子不教父之過』，就好似當頭棒喝，令我非常内疚，嗰陣時我下定決心戒毒。」



換門鎖唔畀卓謙返屋企



馬浚偉到戒毒所內了解所內設施及探望卓謙牧師，卓謙表示初入戒毒所時仍有心癮，後來有了宗教信仰，半年後正式畢業。為了完成學業，卓謙留在戒毒所半年做義工，因了解戒毒者需要同路人，戒毒過程非常辛苦，鼓勵他們要撇除心癮，否則前功盡廢。



卓謙的母親向馬浚偉說：「我曾經好嬲，我摑過佢，佢爸爸試過換門鎖唔畀卓謙返屋企，但始終是自己個仔……」卓謙父親說兒子教不好是自己的過錯，所以他不可離棄兒子。馬浚偉表示愛是很重要，正因為父母的愛終令卓謙浪子回頭，但卓謙找工作時受歧視，幸好得到教友鼓勵。



賭徒阿武內地虧空公款



而另一位釋囚人士阿武，從小就迷上賭博，由於第一次用了幾十元赢了幾千元，從此陷入深淵。馬浚偉說：「輸錢皆因贏錢起！」阿武本來是做會計，對金錢充滿慾望，結果他在內地任職的公司虧空公款，重囚超過五年。家人每月不辭勞苦到深圳探望過他一次，自此他開始反省。由於他在港的同事曾在香港報警，被警方發出通輯令，放監回港過關時又再被補入獄。



呼籲僱主聘請更生人士



馬浚偉表示兩位更生人士很想重回正軌、重新生活，他們需要居所、需要金錢、需要工作，聘用更生人士做員工，其實與普通人是沒分別的，但也明白僱主要予以信任的確會有憂慮，但始終希望大家能先放下懷疑，僱主可先給予他們較長的觀察期，再決定聘用與否，這樣至少能給予他們一個機會、一個支持。