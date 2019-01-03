入行45年個唱！方伊琪邀Chilam黃宗澤撐場

樂壇前輩方伊琪將舉行入行45周年演唱會，她特別呼籲一班「哎吔阿仔」，如張智霖（Chilam）、黃宗澤和馬國明擔任嘉賓。由於久未聯絡投緣的Chilam，加上個個都是大忙人，她笑言若要邀請呢班阿仔，恐怕要先登㝷「仔」啟事！Chilam是方伊琪早年參演的無綫劇《十月初五的月光》的「親生仔」，雖然只有幾集戲演出，但她很掛念這段「情」，而黃宗澤、馬國明則是目前正在拍攝的邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》中演她的兒子，故彼此感情要好，私下都想請他前來撐媽咪場。



方伊琪為了籌備這次演唱會，她比過去任何一次演唱，都感到更大壓力。因為較早時，她患感冒菌入了心臟，現正在由其中醫胞弟進行調理，希望到時有更佳表演。而近日方伊琪與律師朋友合作搞網上商店，其好友為食肆「丹桂軒」的董事梁偉源，她得對方全力支持及贊助這次演唱會。錫「心」的伊琪，不得不全力以赴，演唱經典名曲，當中更有鄧麗君的名曲。至於快歌勁舞，她怕心臟負荷不來，只好改由嘉賓負責，為她補位護心。至於其他嘉賓，除了有曾航生、歐信希、譚錫禧、王俊棠等，方伊琪還大賣關子表示有神秘嘉賓。



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