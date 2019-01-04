【誓生鼠B】韋家雄畏高　天台企跳腳仔軟

藝人韋家雄及李思捷到九龍城拍攝新劇《她，她，她的少女時代》，家雄要危站四樓天台邊「企跳」，引來大批街坊圍觀，思捷趕往勸他冷靜。久戰沙場的他原來畏高，大叫腳仔軟！



驚到面抽搐



工作人員為家雄做足安全措施綁上威吔，他企上天台邊緣時亦有人扶實，不過見他頗為緊張，大叫腳仔軟！事後他受訪時直認畏高，惟多年來常要拍攝被吊高戲份：「記得當年拍《談判專家》，場場戲都要吊威吔，文戲都要坐過山車，監製話我面部肌肉抽搐做得好好，我話係真㗎！嗰排驚到要睇醫生，不過畏高冇得醫，到依家仲係驚。」



生豬B唔夾生肖



講到新年大計，他表示仍希望拍更多好戲。去年新婚的他又表示開心不少，問到今年會否努力追豬BB？他說：「唔會喇！同我生肖唔夾，下年鼠B就好啲！所以要忍半年！」



李思捷唔想吊吊揈



而思捷就飾演落泊過氣明星，表示角色甚有挑戰性，既要召妓又有不良嗜好，之後在谷底爬起身。講到新一年大計，他表示會執導及監製一部以夢幻英雄做主題的電視劇，問到已有圈外女友的他今年會否閃婚？他說：「再穩定啲先，依家年紀有番咁上下，唔想吊吊揈，會尊重佢嘅。（係咪結婚對象？）好嘅就唔好放手！（媽媽有冇催？）佢都心急，咁如果有喜事，家人都會開心健康啲嘅！」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr



