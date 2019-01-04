十文金曲：軒仔奪歌手獎「漏咗多謝一個人」

歌手張敬軒在《十大中文金曲音樂會》在表演環節將去年6月紅館演唱會一部分搬到頒獎禮舞台，請來台灣大環藝術家楊世豪來演出，可謂落足本錢。問到是否為演出自掏腰包？軒仔表示：「具體製作我唔知，不過錄音同混音部分自己畀都係小數目，為做好件事。」講到早前何韻詩邀請台灣樂隊閃靈不獲簽證，事前可有擔心簽證問題？軒仔表示：「呢個我又冇諗過，因為通常都係委託製作公司去搞，亦早喺上年9、10月已經定咗請佢嚟做特別表演。」



樂壇競爭氣氛良好



至於首次奪「最優秀流行男歌手大獎」，軒仔開心謂：「呢個獎係第一次，呢個Over size嘅獎盃係第一次，好開心嘅，前晚（叱咤頒獎禮）有少少發台瘟，漏咗多謝一個好重要嘅人，我要多謝Eason喺我今年派好多首歌時，佢都會Send訊息畀我鼓勵我，我見到嘅係，好似Eason咁，佢都係畀機會我哋獲得多啲嘅肯定，所以係好值得欣賞，佢係好錫我哋，唔單只我，佢對其他後輩，只要佢聽到首歌好（會鼓勵）或者會畀意見點做好啲，所以樂壇雖然市道唔好，但氣氛係好，係公平競爭嘅，我嘅機會都係前輩嗰到嚟，好似接捧咁，咁上下就交畀下一個。」問到軒仔不會這麼快就打算交捧？他謂：「會畀自己目標一路一路去，就算唔參與獎項嘅競逐，都會去頒獎禮，去支持嘅，好似今年咁身體允許情況下都會盡量坐出嚟，係對於自己同場合嘅尊重。」



冇信心擸埋勁歌男歌手獎



講到預計他今年是男歌手獎項大贏家，將攞埋無綫的「最受歡迎男歌星」獎？軒仔謂：「又唔覺得喎，每間傳媒有各自機制，有啲歌手喺有啲台攞好多，有啲台就冇乜斬獲，尤其個人獎項會好大變數。（邊個係對手？）咁胡鴻鈞、周柏豪喇，佢都歌影視三棲，我輸蝕啲。（你有拍無綫音樂特輯？）嗰個我係收咗個TVBuddy咋，嗰啲唔計分嘅，咁一個特輯都好貴，如果要賣廣告嗰到真係好多錢。（可期望做到古天樂能歌影視獎項大滿一貫？）我做好啲音樂先喇，雖然唱片銷量同上榜成績都幾好，始終未喺好似基仔、克勤、Eason佢哋當年嘅影響力，所以19年要再做得好啲。」

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