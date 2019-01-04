得獎致詞被人刪減？黃耀明澄清：自我審查

組合達明一派在《十大中文金曲頒獎禮》奪得「金針獎」，講到黃耀明發表得獎感言時表示刪了幾句，他表示：「雖然我係我行我素嘅人，但都要諗下中間合作嘅人嘅憂慮，有時都會自我審查。」劉以達問是誰刪？黃耀明笑言：「我自己囉，喺人哋嘅舞台唔方便講，但其實唔講都明，就係「國歌法」、「國旗法」，有更多禁忌，會令到香港創作同藝術自由愈嚟愈低，令香港嘅特色冇晒。（覺得可惜！）係架。」問到可會影響達明一派的創作？劉以達表示：「唔會，但工作上影響就好大。」黃耀明表示：「因為我哋要堅持創作，就要付出代價冇工開，所以多謝環球一直支持我哋。」劉以達表示現時冇咩人敢埋他們身。



講到黃耀明話要與已去世的歌手盧凱彤分享此獎，他表示：「係呀，因為我哋出第一隻碟嗰日就係佢出世，佢同我哋嘅關係好緊密，特別係我，大家都好掛住佢。（你心情平復番？）平復咗一段時間，有時見到啲嘢都會諗起佢，但我相信佢都想我哋諗起佢。」講到達明一派新動向，他們表示會錄新專輯，歌已作好，但未填詞，希望年底可以出，因為正入紙申請開騷，問到可是紅館？黃耀明表示：「唔係，想去啲同大家近啲嘅地方，因為我哋有個瘋狂嘅idea，紅館就唔適合，因為地方細啲，可能會開好多場。」問到可會嘗試自己填詞？黃耀明表示：「有諗過，但最多一首。」劉以達表示：「人哋用一日，我哋要用一個月。」黃耀明就笑言：「我要用半年，其實後生都有填過詞。」

