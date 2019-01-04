【睇見都痛】60幾Take！麥秋成扭傷腳照跳

踏入2019年，麥秋成擔任梳化品牌代言人，身為星級排舞師的他於廣告內每一個梳化堆中的跳舞動作，全由他親自編排。為令畫面更有動感，在短短20秒的廣告中，秋成想出很多高難度的跳躍及翻滾動作，即使他在舞台上身經百戰，亦有失手的時候。其中一個動作，秋成要在一張三人梳化上「打筋斗」，因為落點有偏差，腳踝位置一次又一次撞向梳化的手枕位置，他說：「因為成個廣告一shot直落，冇任何剪接位，開拍前同踩住電動滑板拍攝嘅攝影師，試晒位先roll機，我同導演對動作都有一定要求，所以前前後後拍咗六十幾個take，我印象拍到中段嘅時候，已經扭傷隻腳，但我一直無理，繼續拍落去。」每次失手，秋成都會摸住「痛腳」露出痛苦表情，工作人員叫他休息飲啖水，反而他堅持說：「唔使、即嚟！」盡力拍好每個鏡頭。



除了扭傷腳踝，另一個在梳化滑動的動作，同樣令他的大髀變得瘀青，雖然拍廣告搞到周身傷，但他依然熱衷幕前工作。



他謂：「新一年，自己想做多少少幕前嘅工作，但幫人排舞同樣令我好大滿足感，剛剛嘅除夕夜，幫我好兄弟William（陳偉霆）喺《江蘇衛視跨年演唱會》演出，排咗一場十分鐘嘅舞蹈，以串燒形式跳唱四大天王嘅歌，可以排到一場好正嘅舞，觀眾睇完拍爛手掌，自己都好開心。」