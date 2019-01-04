中文金曲：謝安琪揭張繼聰唔去頒獎禮原因

天后謝安琪（Kay）在《十大中文金曲頒獎禮》奪得「最優秀流行歌手大獎（女歌手）」，首次奪此獎的她表示：「好開心，休息咗幾年，今年做嘅嘢係冒險新嘗試，得到嘅反應係好喜出望外，攞獎係好大嘅強心針，聽到大家嘅掌聲同歡呼令我內心好滾動。」她又表示2019年會繼續與麥浚龍（Juno）一起合作：「企劃橫跨兩年，今年會更加勤力派歌同拍MV。（點樣報答Juno？）我哋頒獎禮已經成日互相多謝，講到都唔知點講，今日佢都有恭喜我。」



問到老公張繼聰及仔女可有與她慶祝？她笑言：「佢哋反而好冷靜，好平淡，可能反映屋企個地位，有時喺電視Cap張唔靚嘅相畀我，就代表睇咗。老公每次都話嚟頒獎禮支持，我就叫佢唔好嚟，因為佢過咗去影壇，喺樂壇嘅叛徒，所以叫佢唔好嚟，身份尷尬，其實真正嘅原因係因為我哋有分工，如果一個工作到夜，另一個就要早啲返屋企同仔女玩下。」她又笑言囡囡常被家人迫與她番工前講加油：「其實佢唔知我係做咩工作嘅。（佢喺電視都認得你？）佢好似暫時唔識分，見到差唔多髮型同有化妝嘅女人就會話「媽咪、一樣、靚。」那見到爹哋呢？她即扮皺眉頭講「嗯」：「「爹哋、阿聰」囉。」



問到她可會出會出席無綫勁歌金曲頒獎禮？她表示：「我哋好似冇派歌，因為有啲鏡頭喺電視未必播得。（咁今次完咗就要慶功？）係呀，我想多謝公司同事。」講到她三個頒獎禮合共得九個獎，她表示：「好滿意，好開心，好喜出望外。（係最多獎嘅一年？）又唔係，2008年係最多。」

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