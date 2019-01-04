東方日報C1：世界第二美女Clara閃嫁企業家

擁有驕人身材而獲選為「全球百大美女」第二名的33歲韓國女星李成敏（Clara），出道13年都絕口不提感情，甚少緋聞的她昨日突然宣布閃婚，將於本周日下嫁在美國的企業家男友，消息猶如震撼彈，震碎宅男心！



曾拍韓劇《急診男女》及《大力女子都奉順》而廣為人識的Clara，因擁有34D火辣身材及迷人S-Line而獲封宅男女神，不時拍攝超性感的吸睛照，曾於2014年獲美國雜誌《Mode》選為「世界百大美女」第二名。同年底，她聲稱被所屬事務所社長性騷擾而提出解約，後來卻被爆講大話，在韓國人氣急跌，因而轉戰大中華市場，近年曾拍香港電影《使徒行者》，飾演美女殺手，向古天樂使出招牌「鉸剪腳」，泳裝造型令人留下深刻印象，之後亦曾拍內地劇《幸福巧克力》及電影《情聖2》。專注事業的她自2006年出道至今，一直鮮有緋聞，昨日突然宣布於本周日結婚，震驚全城！



否認奉子成婚



前年底Clara受訪時曾講過若找到珍惜又愛護她的人，隨時都可結婚，但一直沒任何迹象，至昨日她突然透過婚紗雜誌公開婚照，宣布將下嫁比她大兩歲的企業家，並透露是通過友人認識未婚夫，一年來感情穩定，又大讚對方可靠、識照顧人。雖然婚訊來得突然，但仍希望得到大家的支持和祝福。對於外界懷疑她奉子成婚，Clara強調並非婚前懷孕，更指婚後不會減產，月底起在內地亦會有三部作品。



愛巢進駐樂天世界塔



準新娘Clara還透露婚後愛巢是位於松坡區樂天世界塔42至71樓的豪宅Signiel，每平方米售價高達64,600港元，單位售價由3,000萬至2.4億港元，除室內裝修豪華外，亦可以看到石村湖、漢江和首爾中心景色。Clara指最近忙於買傢俬，之後會開始布置新居。此處深受圈中人歡迎，其中男星趙寅成去年曾在Signiel買入兩個細單位送給家人。



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