上海寂寞湧心頭　艾怡良情迷混血男

台灣創作歌手艾怡良新歌《一整夜》是她在上海工作時創作的，從飯店房間的整片玻璃窗望出去，突然寂寞的感覺湧上心頭，因而寫下了這首歌。她形容這歌是都會大人式的感性歌曲，一個夜晚巧遇陌生人的奇想，非常有詩意，短暫的火花在今夜發生，講述一個若即若離的都市遊戲。



導演特別安排一名中美混血男演員魏滔（Gideon）演出MV，她表示開始時不敢望對方，當對戲有眼神接觸時，平常活潑大方的她居然怕醜起來，表情生硬：「以前拍MV可能都是表演哀傷，或態度強硬的女生，這次居然要詮釋起性感嬌羞，而且誰對着輪廓非常美麗的男生會不緊張啦！」兩人熟落後，中間休息的空檔，他們就比賽深情對看不能笑，結果艾怡良慘敗，她忍不住說：「我就是很容易掏心掏肺的人嘛……」



MV其中一個場景是雙人床，想表達的並不是男女肉體的吸引，而是兩個孤單的人在陌生的城市中，彼此尋找到對方與之間的化學效應，結果導演要兩人挑戰另類「床戲」，先在放滿玉米粉的床上跳來躍去，還大打枕頭戰，她個頭嬌小但不服輸的鬥志可是比天高，打起枕頭戰完全不遑多讓，大呼過癮！