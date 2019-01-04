阿媽逼選美　簡淑兒再揀多一次寧願去…

藝人簡淑兒（Jessica）係參加選美入行，但參加原因竟然係因為媽媽想佢壯膽！回望6年前呢個決定，Jessica笑言如果畀佢再揀多一次，可能會試吓以其他途徑入行，例如參加藝訓班，不過，佢都好多謝媽媽咁樣逼一逼，令佢發現自己對娛樂圈係有好大興趣。



問到咁多年嚟覺得自己有咩進步？Jessica就話︰「以前做娛樂新聞主播會成日眨眼、講嘢又漏口咁，不停食螺絲，用咗好多時間去克服，自己又唔善於溝通，講嘢好直，以為自己講笑，但人哋聽起嚟感覺唔好，成日都好似得罪人咁。（性格關係到由細到大喺外國讀書？）係呀！啲人會覺得我扮鬼妹，因為我中文唔叻，但依家中文進步咗好多，會抽時間去搵老師練發音。」



談到讀書時期，原來Jessica係修讀心理學課程，仲話如果唔做藝人就會係想做犯罪心理學家，去幫助社會上有需要嘅人：「想令大家對呢一方面有多啲認識，不過要做專業人士就要繼續讀上去，暫時都仲未有呢個時間，自己好難去分心兼顧，又唔係天生讀書材料，純粹係好鍾意心理學，如果有日少啲幕前嘢就去讀番。」佢仲大爆爸爸知道佢要讀心理學，曾經嬲到拍枱叫佢唔好讀：「佢比較傳統，有問點解女仔之家讀埋呢啲，佢覺得犯人好危險，就會覺得點解要去接觸咁危險嘅人，佢哋上一輩同埋中國人傳統會覺得犯人係唔正常嘅人，但我個人覺得太多人誤解咗呢樣嘢。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr



