【今日爾應知】陳柏宇百厭星教女好擔心

已為人父的歌手陳柏宇經常在社交網晒B，又滿口教女理論，卻自爆曾激到阿媽整個星期不瞅不睬！他笑言小朋友最愛挑戰家人底線，因此暫時仍未想到如何教女：「我唔希望佢太反叛，但又唔希望佢唔反叛，好矛盾。」



歌手陳柏宇（Jason）最近推出歌曲《後排慶功宴》答謝幫助自己的人，他特別感激家人在他7歲時就陪伴到加拿大讀書，認為當時兩邊飛的媽媽和家人犧牲很大：「我需要嘅嘢佢哋都提供到畀我，以前喺香港大家少啲機會見，去到加拿大就可以日日相處，特別開心。」並笑言小時候乖到不得了，踏入青春期就開始變壞：「中二、三開始反叛，因為多咗啲自由。」16歲考得車牌的他時常跟朋友去玩，不是篤波就是唱K，直到20多歲才開始定性。



冷戰足足一星期



他自爆11、12歲試過偷揸大膽車：「偷屋企人架車出去兜個圈，再泊番入車房。第一次揸出大街係14歲，同朋友偷咗阿媽架車，阿媽就揸另一架車追我！」他自嘲當時很幼稚，以為家人未必發現到，豈料一回家就有人打開車門： 「嗰時係我Feel過阿媽最嬲嘅一刻，佢之後一個星期除咗重要說話，就冇同我講過嘢！（冇打你、鬧你？）冇，10幾歲打乜鬼嘢？最驚就係佢唔鬧我，我都唔知點做好，呢招真係好絕！」雖然已忘記當時如何破冰，Jason卻對破冰後的釋放感覺印象深刻：「終於都冇事喇！」



放手犯錯怕闖大禍



Jason笑言小朋友最愛測試家人底線：「之後冇特別乖咗，但醒目咗，學識隱藏曳嘢，但當然都係蠢！」他大讚家人處理手法好，給予適當的自由度和關心，問到會否用同一套教女？他表示很難講： 「我可唔可以忍受佢反叛呢？我唔希望佢太反叛，但又唔希望佢唔反叛，好矛盾。」坦言小時候反叛較易獲得他人原諒，但擔心長大後犯大錯就不得了：「我成日諗點樣令個女恰當地經歷啲必須經歷嘅嘢，自己又唔會控制得佢太緊要，暫時未諗到好好嘅方案，要睇多啲唔同嘅書。」

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