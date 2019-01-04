前世欠落劉家昌！甄珍憶離婚前謝賢一句話

甄珍曾是兩屆亞洲影后，金馬獎終身成就獎得主，紅極一時，今年台灣為她辦影展，她又出自傳，勾起當初為了劉家昌，與謝賢離異而背負惡名的回憶。近年她遭前夫劉家昌不斷糾纏，「錢」破夫妻情，令她哀嘆：「上輩子欠了他！」



甄珍是60、70年代文藝片女王，台北市政府今年為她舉辦「甄情珍藝－影后甄珍從影55年特展」，播放其得獎電影《緹縈》、《一簾幽夢》等作品，伴隨其光影日子，她的自傳亦觸及當年與謝賢、劉家昌這段三角關係……



謝賢是她的初戀，兩人秘婚哄動一時，甄珍回憶：「我們是從婚姻註冊處後樓梯進去簽字，他認識那裏的人，又說我們用真名謝家鈺（謝賢）、章家珍（甄珍）沒有人會知，怎知一個下午全部通天，消息把港、台兩地炸起來。」她否認不顧父母反對下嫁，而是當時同一時間拍三、四部戲，完全沒有休息，試過攰到一個點：「半夜起床在家化妝，嚴重睡眠不足，矇矓間不小心把放在髮膠旁的DDT（滅蟲劑）當作髮膠噴在頭上，醃到眼水直流，但還是要直接再去拍戲，所以厭倦到不想再拍戲。」



上輩子欠劉家昌



然而他們的婚姻沒有被祝福，離婚時謝賢憤然拋下一句：「我們的婚姻是被台灣媒體所破壞掉！」只因甄珍被視為台灣瑰寶，覺得她被香港的謝賢搶了去，新聞界孤立謝賢，寫他的不好，幫着劉家昌把她搶回來。



甄珍感覺是命運主宰：「我曾經立誓潔身自愛，不要捲進是是非非，我一生人做到百分之99，碰到老鬼（她對劉家昌的稱呼），就是命！上輩子欠他的。」



當年三角戀已搞得天下大亂，晚年又連番被他控告，她無奈地說：「有說千年夫妻共枕眠，好聚好散，何必像敵人要毀滅我們，連親生兒子都如此實在太過分。他亂造謠，我們不回應，又以為有甚麼把柄在他手上，較早前他跟我朋友說很孤獨，想回來，加一雙筷子，我沒有理他。」



久別重逢請飲茶



甄珍與謝賢分別二十多年，記憶中碰過他：「其中兩次都是在中環Landmark Cafe與朋友飲茶時，他主動過來打招呼，更為我們埋單，我們又過去枱去謝謝他。」她沒有為這久別重逢心酸，說起謝賢受訪也嚷着孤單，兒子謝霆鋒送了豪宅給他，也驅不走那份寂寞，甄珍說：「年歲大了，能有這樣的兒子這麼孝順，他應該滿足，很不錯呀！」兩個人又會否再續前緣？她直言不會。

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