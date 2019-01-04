捱過「男盜女娼」　朱敏瀚延遲手術博上位

無綫第24期訓練班學生朱敏瀚、李君妍、方紹聰與尹詩沛，默默耕耘9年，捱過扮演「男盜女娼」的必經階段，在近期的劇集中齊齊彈出。朱敏瀚坦言為演出機會，就算有病都只靠打針、食藥頂住，待煞科才肯做手術。



憑着靚仔外貌、17歲入行的朱敏瀚，跳過做清兵、死屍的必經階段，首次拍劇便飾演《點解阿Sir係阿Sir》中的年輕版陳豪，但隨後浮浮沉沉，更一度調到主持《都市閒情》兩年，直到拍攝劇集《特技人》才重新上位，他說：「又唔會覺得唔抵，演員要經歷，要一個開竅位。」他坦言在身體最差的情況下拍攝《特》劇：「嗰陣口水腺同扁桃腺出現問題，如果唔係鍾意呢份工作，冇可能咁捱更抵夜！拍嗰陣冇乜口水，因為口水腺分泌會腫，所以唔可以食飯。接住拍《是咁的，法官閣下》，所以瞞住唔做手術，每個星期不斷發燒，每日去醫院打針、食消炎藥，捱咗幾個星期先做手術。」



李君妍妓女變御用師姐



李君妍畢業後演妓女「飽歷滄桑」，做御用女警更無數次，終於等到在《特》劇一個有戲份的角色，靚樣受網民追捧，她說：「入行冇後悔，亦冇諗過轉行，如果在意金錢，一早去做其他工作！訓練班老師講過，新人最少都需要十年時間成長。」



至於擅長跳Hip Hop的方紹聰，畢業後扮過無數清兵、死屍，最誇張一場戲做兩個角色，他笑說：「首先就做村民，之後跑去檔口賣嘢畀番自己！做其他嘢覺得辛苦，係拍戲唔會，希望每日都可以拍。」做過不少小角色的他，最感激前輩李成昌鼓勵他們要有新想法，更會分一些對白讓他們發揮。



而尹詩沛曾笑稱自己給人的感覺風塵味較重，所以多年來都是「主力」演妓女角色，在重頭劇《再創世紀》終於飾演富二代，總算有機會發揮，她說：「鍾意做戲，中學參加音樂舞台劇，自己性格怕醜，但係有劇喺手就會『上身』。最記得訓練班老師教我哋要謙卑、有禮貌，咁多年嚟我哋24期訓練班嘅同學，據我所知係冇人試過推工作。」



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