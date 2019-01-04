【捱過財困】徐若瑄靠樣嘢陪老公走出難關

台灣女星徐若瑄（Vivian）接受挑戰拍攝驚慄電影，為了彈琴的戲份，苦練至手指抽筋，非常捱得，不愧為「鋼鐵V」，更把正能量傳給老公李雲峰，令對方變成「鋼鐵S」！



闊別影壇4年的徐若瑄，早前接拍《紅衣小女孩外傳：人面魚》，全因角色與現實的她反差很大，故決定接受挑戰。戲中雖然要素顏上陣，但也不及一場着魔彈鋼琴的戲份困難，皆因彈奏的歌曲需要10級以上鋼琴程度才能應付，自嘲鋼琴造詣不高的她於開拍前三個月已練習，結果第一天練到手指抽筋，最終咬緊牙關捱過去。



由於該場戲份嗌到撕心裂肺，用盡Vivian全身能量，以致隔天攤在床上爬不起來：「全身痛、喉嚨痛、腦袋被挖空。（以後拍愛情小品？）一年內不可以再拍那麼沉重的戲。（拍戲同時兼顧屋企？）無論拍到早上5、6點，兒子7點起來，我就起來，就算非常累也盡力起來，陪他一會就找時間補眠。」



搵時間浪漫吓！



談到老公李雲峰公司去年負債纍纍，最終找到金主償清債務，事業總算起死回生，及後Vivian為老公改名「鋼鐵S」，對此她說：「他很喜歡這個綽號，所以當他遇到挫折，如果能度過、撐過也會說自己是鋼鐵S，我在傳正能量給他。（那段時間如何扶持老公？）我不懂生意，不知道可以幫助甚麼，只能夠信我們彼此的愛跟正能量，我對他很有信心，好幸福，愛家人天天健康，最大財富。」提起老公，她總是面帶甜笑，表示與老公會保持甜蜜，一有空便約會，雖然有小孩後難控制溫馨時光，但也會待兒子先睡，她笑說：「我們會在家看電影，或者是喝一杯，也會有浪漫，我40歲的時候，老公有給我驚喜派對，所以在他40歲時，我也給他一個驚喜派對，這也是浪漫。」



化妝：Jenny Lin（藍奇）

髮型：Lounes（Flux Reel）



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