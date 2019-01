最愛打牌？藤岡靛返港搵伍允龍吳建豪敍舊

38歲日本男星藤岡靛,近年憑參演《阿淺來了》及《請和這個沒用的我談戀愛》而走紅日劇界,成為新一代男神。演而優則唱的他,將於本月推出第二張個人專輯《History In The Making》,4 月更於香港及台灣舉行首次亞洲巡迴演唱會《Born to Make History》,香港站定於4月20日假九龍灣展貿中心Music Zone舉行,他早前便來港為演唱會宣傳並接受東網專訪。



藤岡靛曾於香港生活兩年,並在港被發掘成為模特兒。他坦言回到香港就像回歸自己的原點,最掛念香港茶餐廳的凍檸茶,會令他勾起青春的回憶。喜歡動作電影的他,最想與甄子丹合作,將來亦想參演港產片。



曾在台灣發展的他,講得一口流利普通話,他自爆平時去卡拉OK,一半都是唱中文歌,今次新專輯內便收錄了《Let it snow!》的普通話版本。但問到他會否在港騷上挑戰唱廣東話歌,藤岡靛笑言廣東歌好難,所以要好好練習,才敢在人前披露。



藤岡靛於2012年與印尼籍華裔妻子結婚後,育有一對龍鳳胎,去年更第三度做老竇。近年將工作重點放在日本的他,坦言今年除夕亦未能與家人度過,不過他平日一有時間,都會透過視像電話與家人保持聯絡。今次來港期間,他有抽空與港星伍允龍及好友吳建豪敍舊,又乘機攻打四方城,在IG實時動態上載麻雀的相片,並留言「Do you still remember me?」,十分搞笑。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇,大家快啲follow啦!

https://bit.ly/2JjSVcr