最愛打牌？藤岡靛返港搵伍允龍吳建豪敍舊

38歲日本男星藤岡靛，近年憑參演《阿淺來了》及《請和這個沒用的我談戀愛》而走紅日劇界，成為新一代男神。演而優則唱的他，將於本月推出第二張個人專輯《History In The Making》，4 月更於香港及台灣舉行首次亞洲巡迴演唱會《Born to Make History》，香港站定於4月20日假九龍灣展貿中心Music Zone舉行，他早前便來港為演唱會宣傳並接受東網專訪。



藤岡靛曾於香港生活兩年，並在港被發掘成為模特兒。他坦言回到香港就像回歸自己的原點，最掛念香港茶餐廳的凍檸茶，會令他勾起青春的回憶。喜歡動作電影的他，最想與甄子丹合作，將來亦想參演港產片。



曾在台灣發展的他，講得一口流利普通話，他自爆平時去卡拉OK，一半都是唱中文歌，今次新專輯內便收錄了《Let it snow!》的普通話版本。但問到他會否在港騷上挑戰唱廣東話歌，藤岡靛笑言廣東歌好難，所以要好好練習，才敢在人前披露。



藤岡靛於2012年與印尼籍華裔妻子結婚後，育有一對龍鳳胎，去年更第三度做老竇。近年將工作重點放在日本的他，坦言今年除夕亦未能與家人度過，不過他平日一有時間，都會透過視像電話與家人保持聯絡。今次來港期間，他有抽空與港星伍允龍及好友吳建豪敍舊，又乘機攻打四方城，在IG實時動態上載麻雀的相片，並留言「Do you still remember me？」，十分搞笑。



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