曾與李小龍決鬥！武術家黃澤民傳離世

美籍華裔武術家黃澤民（Wong Man Jack）日前盛傳於上月26日離世，享年78歲。

出生於香港的他於1964年從香港來到三藩市的精武分會工作，而他最多人談論就是60年代與李小龍在當地的那場閉門比武！



多年來有關於那場比武的過程一直眾說紛紜，根據小龍的遺孀蓮達（Linda Lee Cadwell）表示由於當時小龍開館教白人武術而被當地的華人武術家排斥，其中包括黃澤民，當時一眾華人武術家於唐人街的戲院示威，而小龍於示威中揚言可以擊敗三藩市任何一位武術家。黃澤民對此大為不滿，於是公開挑戰李小龍，如果小龍輸的話就要將武館關閉，不可再向白人教拳。不過小龍拒絕將比武公開，提議於小龍就讀的學校在幾名人士見證下進行閉門比武。而蓮達更指整個比武過程僅三分鐘，最終小龍獲勝！據知當時蓮達、小龍的武館拍檔James Lee及本地太極導師William Chen都是比武的見證者。



另一個版本是來自李小龍，他接受《黑帶雜誌》（Black Belt Magazine）訪問時曾冇開對手名提及過疑似那場比武！小龍說：「我於三藩市曾同一個武者打交，過幾招之後，條友走夾唔抖。我好似癲佬咁追住佢打佢個頭。由於打得太勁而打到手腫。嗰時就發覺原來詠春唔係好實際。並開始改變我嘅戰鬥方式。」



李小龍與黃澤民那場比武於2017年曾被荷里活拍成電影《龍的誕生》（Birth of the Dragon），並由伍允龍飾演李小龍，而內地著名男星夏雨則飾演黃澤民。只可惜成績麻麻！當時黃澤民都有現身《龍》的美國首映禮。