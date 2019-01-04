林嶺東離世　《龍虎》編劇爆女主角原屬……

香港著名導演林嶺東早前離世，震驚影壇！而曾與林合作的《龍虎風雲》編劇兼演員的作家沈西城接受東網訪問細說從頭。



沈西城表示收到導演吳思遠短訊才得知林離世，後來更從林兄長林嶺南（南燕）口中證實林的死訊。他指對上一次與林見面已是2017年年中，當時林由上海回來，於是約埋泰迪羅賓等人出來飲咖啡傾偈。沈表示林在上海居住了一段時間，他對電影仍非常有熱誠。



相識40載



沈西城表示二人早於1978年已認識，他說：「我當時入佳視策劃做推理劇場，當時阿東（林嶺東）在佳視拍《急先鋒》，有時會見到飲咖啡傾偈，計起上來已認識有40年！」



影壇起風雲



據沈西城表示大約80年代中他去新藝城為麥嘉翻譯一個叫《中日神探》的故事，當時想與東寶合作拍戲，而他則負責將劇本由中文翻譯日文。期間林林嶺東叫他幫手度橋，因為之前他有幾個故事都被麥嘉推掉。而當時剛巧發生忠信錶行劫案，他很清楚案件背後的來龍去脈於是提議拍成電影，之後獲得通過，《龍虎風雲》就此誕生。



雖然落實開拍，但卻遇上困難重重！沈說：「當時《龍》的製作費唔多（400萬），周潤發都係友情價，當時我哋好想搵鍾楚紅做女主角，但麥Sir（麥嘉）都話唔好，因為（鍾）片酬太貴，所以搵咗吳家麗演。三個月傾劇本時，阿東叫我演其中一角，慳製作費嘛！」



緊張大師



林嶺東向來出名拍戲認真，沈西城亦承認他拍戲太搏命唔顧及工作人員安全！他說：「阿東傾劇本時好友善，畀我好大自由度，但一埋位就入晒戲，變成緊張大師！原本係好事，但佢有弊病就係唔係好留意身邊工作人員嘅心態，太搏命！試過在金馬倫里拍攝槍戰鏡頭時，有個演員由車內跳落地上，因為佢唔發覺一地都係玻璃碎，雙手按地搞到流晒血。當時阿東叫佢用水洗手之後再拍過！佢太投入，所以工作人員對佢會有微言，佢實在太認真太專業，搞到有啲人冇法頂得順嘅作風。」